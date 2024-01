Würzburg

Krieg, Corona, Klimawandel: Was machen schlechte Nachrichten mit uns und wie meistern wir Krisen, Prof. Deckert?

Krisenhafte Ereignisse haben sich in den vergangenen Jahren summiert. Wie das stresst und was man selbst tun kann, sagt Prof. Jürgen Deckert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universität Würzburg.

Plus "Nur in der Katastrophe zu leben, macht krank", warnt Jürgen Deckert. Im Interview erklärt der Würzburger Psychiater, wie man am besten mit Negativschlagzeilen umgeht.

Erst die Corona-Pandemie, dann die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Dazu Inflation, Wirtschaftskrise und der Klimawandel. Krisen und negative Ereignisse beherrschen die Nachrichten, rund um die Uhr werden wir mit Schreckensmeldungen konfrontiert. "Das verursacht Stress", sagt Prof. Jürgen Deckert, Leiter der Klinik für Psychiatrie am Uniklinikum Würzburg. Wichtig sei es, den richtigen Umgang damit zu lernen – und den Fokus gezielt auf Positives zu richten. Im Interview spricht Deckert über ein kollektiv verlorenes Sicherheitsgefühl, die Illusion absoluter Kontrolle - und nennt den klugen Rat eines Kalenderspruchs.

Prof. Jürgen Deckert: Kurz gesagt: Das verursacht Stress. Wir alle kennen Stress im Alltag, durch berufliche Überlastung, familiäre Konflikte oder einschneidende Lebensereignisse. Stress kann aber auch durch Ereignisse ausgelöst werden, die den Einzelnen nicht unmittelbar betreffen, die aber das persönliche Sicherheitsgefühl reduzieren.

