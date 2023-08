Gerolzhofen

Long Covid und Chronisches Fatigue-Syndrom: Was die Privatklinik mit Traditioneller Chinesischer Medizin anders macht

Paul Schmincke ist Oberarzt in der Klinik am Steigerwald bei Gerolzhofen. Die dort angewandte Traditionelle Chinesische Medizin, sagt der 43-Jährige, biete Chancen zur Therapie von Menschen mit Fatigue-Syndrom und Long-Covid-Patienten.

Von Michael Mößlein

Ein gestörtes Immunsystem sei der Grund dafür, dass manche Menschen nach durchgestandener Corona-Infektion weiter lange und teils massiv gesundheitlich beeinträchtigt sind, sagt Paul Schmincke. Als Oberarzt leitet er die Post-Covid-Ambulanz der Klinik am Steigerwald bei Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt). Die Privatklinik mit 35 Betten und einer Ambulanz behandelt Menschen nach den Grundsätzen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM).

Das Chronische Müdigkeitssyndrom (Fatigue-Syndrom), kurz CFS/ME, zählt zu den häufigsten Erkrankungen, die unter die Sammelbegriffe Long Covid und Post Covid fallen. Schon vor der Corona-Pandemie behandelte die Klinik am Steigerwald Menschen, die nach einer Virusinfektion dauerhaft unter dem Fatigue-Syndrom litten. Die TCM verfolgt dabei andere Ansätze als die Schulmedizin, sagt Allgemeinmediziner Paul Schmincke.

