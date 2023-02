Gerolzhofen

06.02.2023

Morbus Crohn: Die schmerzhafte Darm-Erkrankung wird eine 16-Jährige ihr Leben lang begleiten

Anna Schmitt ist 16 Jahre alt. Die Jugendliche aus einer Gerolzhöfer Umlandgemeinde leidet seit ihrer Kindheit an Morbus Crohn.

Plus Seit ihrer frühen Kindheit leidet eine Jugendliche aus dem Raum Gerolzhofen an Bauch- und Gelenkschmerzen. Heute kann sie zwar zur Schule gehen. Doch ihr Alltag ist oft eine Qual.

Von Lea Sauer

Es ist Montagmorgen, die Schulflure füllen sich. Immer mehr Schüler eilen gestresst von den Bussen in ihre Klassenzimmer. So auch Anna Schmitt. Sie trägt eine dunkle, weite Hose, einen grauen Kapuzenpulli und schwere schwarze Boots. Ihre Haare rappelkurz. Stöhnend steigt sie die vielen Treppenstufen zum Klassenzimmer hoch. "Es sind immer so viele Stufen! Danach tun mir meine Knie noch mehr weh", sagt die 16-Jährige.

