Nach Sprengung eines Geldautomaten in Kist (Lkr. Würzburg): Haftbefehle gegen fünf Tatverdächte erlassen

Plus Ein Geldautomat der Sparkasse ist Anfang Juni in Kist gesprengt worden. Nun konnten fünf Tatverdächtige in den Niederlanden ausfindig gemacht werden.

Von Sophia Scheder

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Kist Anfang Juni sowie einer weiteren am 20. Juni in Offenau in Baden-Württemberg konnten nun fünf Tatverdächtige in den Niederlanden festgenommen werden, das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei Unterfranken, der Staatsanwaltschaft Bamberg, des Bayerischen Landeskriminalamts und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hervor.

Wie berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden des 5. Juni ein Geldautomat der Sparkasse in der Friedhofstraße in Kist mittels Gas gesprengt. Eine schnell am Tatort eingetroffene Streife des Polizeipräsidiums Unterfranken konnte die Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Nach einem Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Pkw der Tatverdächtigen flüchteten diese mit hoher Geschwindigkeit und Beute im oberen fünfstelligen Bereich.

