Neue Bäcker-Filialen, in denen nur altes Brot verkauft wird: Sind die Kunden öko oder arm, Herr Schmitt?

Johannes Schmitt in der Backstube des Unternehmens im Bad Kissinger Stadtteil Reiterswiesen mit den frischen Broten, die vielleicht auch ihren Weg in die Vortagsläden finden.

Plus Die Bäckerei Peter Schmitt eröffnet Filialen, in denen Backwaren vom Vortag angeboten werden. Geschäftsführer Johannes Schmitt über den Gedanken dahinter.

Von Julia Back

Sie sind einzigartig in der Region: Die Bäckerei Peter Schmitt hat drei sogenannte "Vortagsläden", in denen Kundinnen und Kunden nur Brote, Brötchen oder Gebäck vom Vortag bekommen. Angefangen hat alles 2005 mit dem ersten Vortagsladen der Bäckerei, der mittlerweile vom Jawoll Markt im Gewerbegebiet Reiterswiesen in die Norma in der Bad Kissinger Innenstadt gezogen ist. Daneben gibt es seit 2016 eine Filiale in Sennfeld (Lkr. Schweinfurt) und seit kurzem eine in Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld).

Warum es eigene Läden für altes Brot braucht, was früher mit den Backwaren gemacht wurde und warum seine Kundschaft auch aus Überzeugungstätern besteht, erklärt der 44-jährige Geschäftsführer der Bäckerei, Johannes Schmitt, im Interview.

