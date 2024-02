München/Zellingen

16:30 Uhr

"Populistisch" und nicht auf der Höhe der Zeit: Unterfränkische CSU-Politiker üben heftige Kritik an Aiwangers Stromtrassen-Politik

In der Rhön und in Main-Spessart vermisst man nach der Ankündigung weiterer Stromtrassen in der Region Unterstützung aus München. CSU-Politiker wie Alexander Hoffmann (links) üben scharfe Kritik an Hubert Aiwanger.

Plus Kalt erwischt und allein gelassen: Was regionale Politiker nach der Ankündigung zwei neuer Stromtrassen in Unterfranken Bayerns Energieminister Aiwanger vorwerfen.

Die Information, dass durch seinen Landkreis eine weitere große Stromtrasse gehen soll, hat Bad Kissingens Landrat Thomas Bold ( CSU) am Donnerstag kalt erwischt: "Ich war total überrascht, weil diese Trasse vorher nie im Gespräch war", erzählt er am Tag danach. Um 14 Uhr hatte Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) die betroffenen Landräte zu einer Videoschalte geladen – und die P540 genannte 380-Kilovolt-Freileitung als beschlossene Sache präsentiert.

"Ich hätte mir schon gewünscht, dass man das früher mit uns besprochen hätte." Thomas Habermann ( CSU ), Landrat von Rhön-Grabfeld

"Ich hätte mir schon gewünscht, dass man das früher mit uns besprochen hätte", kritisiert auch Thomas Habermann (CSU), ebenfalls von P540 betroffener Landrat von Rhön Grabfeld. Es sei zwar absolut richtig, dass der Industriestandort Bayern eine verlässliche Stromversorgung brauche und dafür auch neue Stromtrassen nötig sind. Warum aber nun ausgerechnet eine Trassenführung über Bad Königshofen und Münnerstadt nach Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt gewählt wird, bleibe unklar, bemängelt Habermann.

