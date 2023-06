Würzburg

21.06.2023

Prozess um Betrug auf Online-Plattform beginnt in Würzburg: Junges Trio soll fast eine Million Euro erbeutet haben

Plus Kleidung, Computerzubehör, Spiele - im Internet kaufen viele ein. Doch was, wenn die Ware nicht kommt? In Würzburg stehen ab Freitag drei mutmaßliche Betrüger vor Gericht.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Der Prozess, der an diesem Freitag am Landgericht Würzburg beginnt, wird Tausende verunsicherter Kunden der größten Online-Plattform für Kleinanzeigen in Deutschland interessieren: Auf der Anklagebank sitzen drei junge Internet-Spezialisten aus Hessen. Sie sollen mit vorgetäuschten Verkäufen auf der inzwischen umbenannten Online-Plattform "ebay-Kleinanzeigen" fast eine Million Euro erbeutet haben.

Der Fall erhellt schlaglichtartig moderne Betrugsmethoden auf dem riesigen Markt im Internet: Auf der betroffenen Plattform werden nach eigenen Angaben monatlich 30 Millionen gebrauchte Gegenstände angeboten, die Menschen schnell und zuverlässig verkaufen wollen. Doch in jüngster Zeit häuften sich Meldungen über nicht gelieferte Waren und Betrug beim Zahlen, trotz verbesserter Sicherheitssysteme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen