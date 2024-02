Samstagsbrief: Reden Sie mit den Menschen in Unterfranken über die neuen Stromtrassen, Herr Aiwanger!

Plus Lange war er gegen Stromtrassen, jetzt hat Bayerns Energieminister sogar weitere Leitungen durch Unterfranken angekündigt. Zeit, das vor Ort zu erklären, meint unser Autor.

Sehr geehrter Herr Aiwanger,

je länger ich Ihre Energiepolitik beobachte, desto schwindliger wird mir: Jahrelang waren Sie der lauteste Kämpfer gegen jede neue Stromtrasse in Bayern. Als Sie schon der zuständige Minister in München waren, haben Sie noch immer vollmundig erzählt, es könne ja sein, dass diese Stromautobahnen in Berlin oder sonstwo inzwischen fix beschlossen seien. Aber ob sie wirklich gebraucht und gebaut würden, stehe in den Sternen. Sie, der bayerische Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef, hätten da massive Zweifel.