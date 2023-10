Würzburg

13:00 Uhr

"Sieg Heil"-Eintrag in Gästebuch, SS-Rune, Himmler-Befehl: Staatsanwaltschaft Würzburg äußert sich zum Fall Halemba

Am späten Montagabend verließ der AfD-Politiker Daniel Halemba (rechts) mit seinem Rechtsanwalt Dubravko Mandic nach einer Anhörung das Gerichtsgebäude in Würzburg.

Plus AfD-Politiker Daniel Halemba wurde am Montagmorgen festgenommen, am Abend wieder freigelassen. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Jetzt gibt die Justiz Details bekannt.

Von Benjamin Stahl Artikel anhören Shape

Am Tag nach der Festnahme und Freilassung des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba geht die Staatsanwaltschaft Würzburg mit neuen Details zu dem Fall an die Öffentlichkeit. Gegen den 22-jährigen Politiker und vier weitere Mitglieder der Würzburger Burschenschaft "Teutonia Prag" wird seit September wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung sowie der Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Was sich genau dahinter verbirgt, erklärte die Staatsanwaltschaft Würzburg jetzt in einer Pressemitteilung.

So sei bei einer Durchsuchung des Verbindungshauses im Würzburger Stadtteil Frauenland unter anderem ein ausliegendes Gästebuch beschlagnahmt worden. Darin habe sich ein "Eintrag mit dem Ausspruch 'Sieg Heil'" gefunden, den der Beschuldigte - den die Ermittler in ihrer Mitteilung nicht mit Namen nennen - unterschrieben habe.

