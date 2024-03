Würzburg

17:00 Uhr

Unerfüllter Kinderwunsch: Was Paare tun können und wie eine Behandlung an der Uniklinik Würzburg aussieht

Dr. Michael Schwab und Dr. Claudia Staib behandeln am Kinderwunschzentrum der Uniklinik in Würzburg Paare mit unerfülltem Kinderwunsch.

Plus In Deutschland hat inzwischen jedes sechste Paar Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Was tun? Das sagen die Verantwortlichen am Kinderwunschzentrum der Uni-Frauenklinik.

Von Claudia Kneifel

Bei etwa jedem sechsten Paar in Deutschland bleibt der Kinderwunsch ohne medizinische Hilfe unerfüllt. Und die Tendenz ist steigend, die Fälle von unterfülltem Kinderwunsch nehmen zu. Allein am Uniklinikum Würzburg werden jährlich 750 Patientinnen und Patienten behandelt.

Wer kommt für eine Kinderwunschbehandlung infrage? Wie hoch sind die Kosten? Wie verläuft die Behandlung? Antworten geben Dr. Michael Schwab, der Ärztliche Leiter des Kinderwunschzentrums an der Uni-Frauenklinik, und Laborleiterin Dr. Claudia Staib.

