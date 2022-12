Geplatzter Maskendeal: Unterfränkischer Unternehmer scheitert mit Klage gegen den Freistaat Bayern

Plus Rund 1,5 Millionen Euro wollte Zeno Busch vom Freistaat, weil ein Maskendeal zu Beginn der Pandemie platzte. Das Gericht wies seine Forderungen nun zurück.

Das Landgericht München hat die Klage des unterfränkischen Unternehmers Zeno Busch gegen den Freistaat Bayern wegen eines geplatzten Maskendeals zu Beginn der Pandemie abgewiesen. Der Firmenchef aus Gaukönigshofen (Lkr. Würzburg) habe nicht nachweisen können, dass ein Vertrag zwischen ihm und dem Freistaat Bayern zustande gekommen sei, entschieden die Richter an diesem Freitag. Auch die Forderungen nach Schadensersatz wiesen sie zurück.