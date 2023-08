Nürnberg

15:00 Uhr

Warum Dagmar Manzel beim Franken-Tatort aussteigt - und wie es dort nun weitergeht

Will künftig mehr Zeit für Opern und Enkelkinder haben: Dagmar Manzel steigt beim Franken-"Tatort" aus.

Plus In Nürnberg haben die Dreharbeiten zum zehnten "Tatort" aus Franken begonnen. Für Kommissarin Ringelhahn ist es der letzte Auftritt im Ermittler-Team.

In Nürnberg und Umgebung haben die Dreharbeiten zum zehnten "Tatort" aus Franken begonnen. In der Folge mit dem Arbeitstitel "Trotzdem" löst der Suizid eines 25-jährigen Häftlings eine ganze Serie tödlicher Ereignisse aus, heißt es in einer Ankündigung des Bayerischen Rundfunks (BR). Bereits zum fünften Mal führt Max Färberböck beim Franken-"Tatort" Regie, ausgestrahlt werden soll der Krimi im nächsten Jahr.

BR: Manzel hat Franken-"Tatort" maßgeblich mitgeprägt

Überschattet wird eine Mitteilung des BR von der Nachricht, dass Schauspielerin Dagmar Manzel, die die ebenso resolute wie einfühlsame Hauptkommissarin Paula Ringelhahn verkörpert, das "Tatort"-Team Franken nach dieser Folge auf eigenen Wunsch verlässt. Manzel werde dem Franken-Team fehlen, sagt Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie. Sie habe die Rolle mit "eindrücklicher Präsenz erfüllt und den 'Tatort' aus Franken maßgeblich mitgeprägt".

