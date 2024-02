Wegen neuer Stromtrasse P540: Thüringens Ministerpräsident Ramelow wirft Aiwanger "Dreistigkeit" vor

Plus "Gute Nachbarschaft sieht anders aus", schimpft Thüringens Regierungschef. Grund ist die von Aiwanger angekündigte Stromtrasse P540. Wie sich der Minister gegen die Kritik wehrt.

Nach heftiger Kritik aus der Region löst die von Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) letzte Woche angekündigte neue Stromtrasse P540 nun auch massiven Ärger in Thüringen aus: "Dass die bayerische Regierung zulasten von Thüringen eine weitere Stromleitung plant und dabei einfach über einen Korridor auf unserem Territorium verfügt, ist eine Dreistigkeit sondergleichen", schimpft Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Die Trasse der 380kV-Freileitung soll laut Aiwanger von Schalkau (Lkr. Sonneberg) in Thüringen über Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) und Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) bis Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) verlaufen. Aiwanger habe zu diesen Plänen nicht einmal das Gespräch mit Thüringen gesucht, kritisiert Ramelow: "Gute Nachbarschaft sieht anders aus." Er werde alles unternehmen, damit Thüringen keine weiteren Lasten durch Stromtrassen aufgebürdet werden, verspricht der Regierungschef.