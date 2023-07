Volkach

04:00 Uhr

Zu viert auf 40 Quadratmetern: Wie lebt es sich als Familie im Tiny House? Ein Selbstversuch in Volkach

Nargis und Corey Silva zogen gemeinsam mit ihren beiden Kindern für ein Wochenende in ein Tiny House in Volkach.

Plus Kompakt und kostengünstig: Tiny Häuser sind im Trend. Doch wie lebt es sich mit Kindern auf kleinem Raum? Reporterin Nargis Silva hat es im Landkreis Kitzingen ausprobiert.

Von Nargis Silva Artikel anhören Shape

Der Rundlauf dauert keine zehn Sekunden. Gestartet an der schmalen Eingangstür, entlang der verglasten Wohnfläche, ein paar Schritte an der Rückseite des Flachdachgebäudes und seitlich wieder bis zum Garten vor. Hier also, in diesem knapp 40 Quadratmeter großen, würfelförmigen Haus, dürfen wir uns für zwei Tage einquartieren.

Wir, das sind mein Mann Corey, unsere beiden anderthalb und sieben Jahre alten Kinder und ich. Während die Kleinen ein paar Runden um den "Würfel" rennen, warten wir auf Markus Kießling, den Vermieter des Ferienhauses am Ortsrand von Volkach (Landkreis Kitzingen).

