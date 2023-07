Zugausfälle, überfüllte Wagen, kaputte Toiletten: Warum Pendler zwischen Würzburg und Treuchtlingen so genervt sind

Plus Viele Bahn-Pendler in der Region leiden unter Chaos auf der Strecke Würzburg-Treuchtlingen. Die Probleme bestätigen die Bayerische Eisenbahngesellschaft und Go-Ahead.

Schon der Start war holprig: Gleich der erste Zug hatte Verspätung, den der neue Betreiber Go-Ahead am 11. Dezember 2021 auf der Strecke von Würzburg über Ochsenfurt und Marktbreit bis Treuchtlingen einsetzte. Ein schlechtes Omen, für das, was folgen sollte.

Seit Monaten beklagen Pendlerinnen und Pendler auf der Strecke massive Probleme: Verspätungen, ganze Zugausfälle, defekte oder fehlende Toiletten. Und Klimaanlagen in den Waggons waren zumindest zeitweise eher die Regel als die Ausnahme.