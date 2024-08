Teilnahmebedingungen Weihnachtskarten

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels „Wir suchen die schönsten Weihnachtsmotive“ ist die Presse-Druck- und Verlags-GmbH, Verlag der Augsburger Allgemeine, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg (nachfolgend: „PD“).

2. Teilnahme

2.1 Das Gewinnspiel „Wir suchen die schönsten Weihnachtsmotive“ findet im Zeitraum vom 10. September bis einschließlich 06. November 2024 statt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind Kinder zwischen 2 und 14 Jahren. Die gesetzlichen Vertreter der Kinder (Erziehungsberechtigten) müssen mit der Teilnahme einverstanden sein.

2.3 Angestellte von PD und den mit PD in der Mediengruppe Pressedruck verbundenen Unternehmen und deren nächste Angehörige (Eltern, Ehepartner, Kinder) sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

2.4 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich PD das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Auch wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

3. Ablauf

3.1 Im Zeitraum vom 10. September bis einschließlich 06. November 2024 können Kinder von ihnen gemalte, gestaltete oder gebastelte Weihnachtskarten an PD senden. Dazu müssen die Teilnehmer eine von PD erstellte Malvorlage verwenden. Die Vorlage ist unter folgendem Link abrufbar: www.augsburger-allgemeine.de/weihnachtskarten

3.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch Zusendung der vollständig ausgefüllten Malvorlage inklusive gestalteter Weihnachtskarte an folgende Adresse: Postfach, Presse-Druck- und Verlags- GmbH, 86133 Augsburg. Für jede zurückgesendete Vorlage inklusive gestaltete Weihnachtskarte spendet PD 0,50 € an die Kartei der Not.

3.3 Aus allen Teilnehmern, die rechtzeitig bis zum 06. November 2024 eine ausgefüllte Malvorlage eingesandt haben, werden zwölf einzelne Gewinner sowie eine Gruppe ausgewählt.

4. Gewinne

4.1 Die zwölf einzelnen Gewinner erhalten folgende Gewinne: Spielauswahl vom Partner „Spiel und Freizeit“ und einmal eine Familienkarte für den Big Jump Entertainment Park Augsburg. Außerdem wird unter allen teilnehmenden Gruppen ein Ausflug in das WinterWonder LEGOLAND® verlost.

4.2 Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden. Für die Abführung von ggf. auf den Gewinn anfallenden Steuern ist der jeweilige Gewinner selbst verantwortlich.

4.3 Die zehn Gewinner-Weihnachtskarten werden in der redaktionellen Berichterstattung im Internet unter www.augsburger-allgemeine.de und in den Print-Ausgaben der Augsburger Allgemeine veröffentlicht. Außerdem werden die zehn Gewinner-Weihnachtskarten digitalisiert, vervielfältigt und anschließend an Geschäftspartner des Veranstalters als Weihnachtsgruß verschickt.

5. Haftung / Gewährleistung / Änderungen der Teilnahmebedingungen und/oder Gewinne

5.1 Mit der Aushändigung bzw. Übergabe der Gewinne werden PD, deren Angestellte und Vertreter von allen etwaigen Verpflichtungen aus diesem Gewinnspiel frei. PD, ihre Angestellten und Vertreter haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften PD, ihre Angestellten und Vertreter nur, wenn hierdurch eine wesentliche Vertragspflicht verletzt worden ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

5.2 Nach Maßgabe von Ziff. 5.1 übernehmen PD, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung für Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Annahme der Gewinne und/oder in deren Nachgang ergeben können. Für Sach- und Rechtsmängel der verlosten Gewinne übernehmen PD, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung oder Gewährleistung. PD, deren Angestellte und Vertreter übernehmen ferner keine Kosten, die den Gewinnern ggf. durch die Entgegennahme bzw. Einlösung des jeweiligen Gewinns entstehen.

5.3 PD, deren Angestellte und Vertreter übernehmen keine Gewähr für die problemlose Nutzung des Telefonnetzes bzw. des Internet. Darüber hinaus haftet PD nicht für Störungen und/oder den Verlust elektronischer Sendungen/Downloads.

5.4 PD behält sich das Recht vor, bezüglich der ausgelobten Preise Änderungen vorzunehmen, wenn die Umstände dies erfordern. Einwendungen dagegen sind nicht möglich. PD behält sich im Übrigen vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu verkürzen, zu verlängern, zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von PD ohne Angaben von Gründen geändert werden, insbesondere aus rechtlichen Gründen. Änderungen werden im Zweifelsfall unter www.augsburger-allgemeine.de/teilnahmebedingungen bekanntgegeben. Ein Abbruch oder eine Beendigung des Gewinnspiels erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann PD von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

6. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Datenschutzinformationen gem. Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung werden in einem gesonderten Dokument zur Verfügung gestellt und können unter folgendem Link abgerufen werden: https://verlag.augsburger-allgemeine.de/downloads/Informationspflichten_Gewinnspiele.pdf



7. Sonstiges

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.

8. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten gemäß § 306 Abs. 2 BGB die gesetzlichen Vorschriften.

9. Gerichtsstand / anwendbares Recht

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Sofern es sich bei dem Teilnehmer um einen Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter der Sitz des Veranstalters (Augsburg). Entsprechendes gilt, wenn der Teilnehmer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist.

Stand: September 2024