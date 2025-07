„Hervorragende Stimmung“ beim Jubiläum der Feuerwehr Frauenstetten

Ausgelassene Stimmung herrscht am Sonntagnachmittag im Ahornweg in Frauenstetten. 48 Ortsvereine und Feuerwehren aus der Umgebung stellen sich gerade für den großen Festumzug des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Frauenstetten auf. Dieser ist mit anschließendem Fahneneinzug der Abschluss eines feierlichen Festwochenendes. Bereits am Freitag machte die Band S.O.S. Partystimmung im Bierzelt. Am Samstag folgten dann die Partyhexen, die laut Vorsitzendem Andreas Klein für einen „langen und lustigen Abend“ sorgten. Es sei hervorragende Stimmung gewesen, berichtet Klein. Man habe einfach gespürt, dass die anwesenden Gäste Spaß hatten.

