Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

2,8 Millionen Klicks: So begeistert die Feuerwehr Gottmannshofen auf Social Media

Gottmannshofen/Zusamaltheim

2,8 Millionen Klicks für die Feuerwehr Gottmannshofen

Social Media wird auch für die Vereine im Landkreis Dillingen immer mehr zur Plattform, um sich selbst in Szene zu setzen. Jetzt ging eine Wehr regelrecht viral.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    In einem Reel zeigt die Feuerwehr Gottmannshofen, wie sie 57 Mitglieder im Einsatzfahrzeug unterbringt.
    In einem Reel zeigt die Feuerwehr Gottmannshofen, wie sie 57 Mitglieder im Einsatzfahrzeug unterbringt. Foto: Screenshot Delia Rößle

    118.000 Menschen gefällt das Video. Nicht alle 1098 Kommentare sind auf Deutsch – einige schreiben auf Englisch, Arabisch, Spanisch oder Russisch. Sie lachen und staunen darüber, wie die Feuerwehr Gottmannshofen 57 Mitglieder in ihrem Feuerwehrauto unterbringt, verstaut in jeder noch so kleinen Lücke – und das in einem Reel auf Instagram festgehalten hat. So ging die Wehr aus dem kleinen Stadtteil von Wertingen international viral.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden