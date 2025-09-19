2,8 Millionen Klicks für die Feuerwehr Gottmannshofen

118.000 Menschen gefällt das Video. Nicht alle 1098 Kommentare sind auf Deutsch – einige schreiben auf Englisch, Arabisch, Spanisch oder Russisch. Sie lachen und staunen darüber, wie die Feuerwehr Gottmannshofen 57 Mitglieder in ihrem Feuerwehrauto unterbringt, verstaut in jeder noch so kleinen Lücke – und das in einem Reel auf Instagram festgehalten hat. So ging die Wehr aus dem kleinen Stadtteil von Wertingen international viral.

