30 Vereine huldigen in Gottmannshofen der Gottesmutter Maria

Die 72. Friedens- und Soldatenwallfahrt hat am Sonntag 30 Vereine in den Wertinger Stadtteil gelockt. Bei diesem Anlass feiert zudem der Soldaten- und Kameradenverein Gottmannshofen“ sein 100-jähriges Bestehen. Der Verein wurde 1925 gegründet. Er hält die Tradition hoch, kümmert sich unter anderem um das Gedenken an gefallene Soldaten. Die Mitglieder bringen sich aktiv in die Dorfgemeinschaft ein.

Die große Wallfahrt zur Muttergottes nach Gottmannshofen wurde am Sonntag zu einer Demonstration des Glaubens. Die Wertinger Stadtkapelle führte den Zug an. Es folgten der Altardienst mit Stadtpfarrer Rupert Ostermayer und Ehrengäste, unter ihnen der Wertinger Bürgermeister Willy Lehmeier, Landrat Markus Müller und Landtagsabgeordneter Manuel Knoll. 30 Vereine aus nah und fern zogen schließlich in die Wallfahrtskirche Gottmannshofen ein.

Soldatenvereinsvorsitzender Martin Kaim begrüßte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufs herzlichste und umriss kurz die Geschichte des Vereins im Wertinger Stadtteil. Stadtpfarrer Rupert Ostermayer zelebrierte die Heilige Messe. Die Stadtkapelle Wertingen spielte die Schubertmesse und sorgte so für eine festliche musikalische Umrahmung. Nach dem Gottesdienst versammelten sich die teilnehmenden Vereine mit ihren Fahnen am Kriegergrab im Friedhof, wobei Landrat Markus Müller die Ansprache hielt.

Landrat Müller: „Der Friede beginnt im Kleinen“

Der Landkreischef aus Wertingen zitierte Mahatma Gandhi, dass es keinen Weg zum Frieden gebe, sondern der Frieden der Weg sei. Dabei dankte er den zahlreichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Wallfahrt, die sich im Sinne von Friede, Freiheit und Demokratie auf den Weg nach Mariä Heimsuchung in Gottmannshofen gemacht haben. Die Soldaten- und Kameradenvereine seien in unserem Land „die älteste Friedensbewegung aus dem Vermächtnis unserer Vorfahren“, die in schreckliche Kriege hätten ziehen müssen. „Friede ist ganz groß, er beginnt jedoch im Kleinen“, betonte Landrat Mülle. In der großen Politik sei es im Übrigen besser, hundert Stunden umsonst zu verhandeln, als eine Minute zu schießen. Im Kleinen sei jeder von uns gefordert, sich für den Frieden einzusetzen. Landrat Müller gratulierte dem Soldaten-und Kameradenverein Gottmannshofen zum 100. Jubiläums. Der Vereinszweck sei aktueller denn je.

Die Fahnen senken sich zum Gruß und im Gedenken an die Gefallenen

Bei der Totenehrung und den Böllerschüssen senkten sich die Fahnen zum Gruß und im Gedenken an die Gefallenen. Die Reservistenkameradschaft hielt die Ehrenwache am Ehrenmal.