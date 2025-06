Jubiläumsfest der Lauterbacher Wasserwacht entpuppt sich als Publikumsmagnet

Der Wettergott hat es gut gemeint mit der Wasserwacht-Ortsgruppe Lauterbach. Strahlender Sonnenschein am weiß-blauen Himmel spiegelt sich auf der silberglitzernden Wasseroberfläche. Das lockt Jung und Alt am Samstagabend zum 50-jährigen Jubiläumsfest ins Lauterbacher Schwimmbad. Im Nu sind die Tischreihen zwischen den zwei Wasserbecken, die Stehtische vor der Bühne und auch die lange Sitzreihe vor dem großen Schwimmbecken vom gut gelaunten Feiervolk besetzt. Hoch über den Schwimmbecken tummeln sich viele Kinder auf dem Spielplatz. Die rund 80 Helferinnen und Helfer leisten in der Küche, an den Getränkeständen und Zapfhähnen, dem Eisstand und der Crêpes-Station schon Schwerstarbeit, bevor Vorsitzender Dominik Kienmoser das Fest eröffnet. Seinen Willkommensgruß verbindet er mit einem großen Dankeschön an die Gründungsmitglieder, die ehemaligen Vorsitzenden und die aktuellen Mitglieder, die seit zwei Tagen die Festtage vorbereiten.

