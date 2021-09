Buttenwiesen

11:34 Uhr

Hier kann man noch einmal in die jüdische Geschichte eintauchen

Plus Der vierte Themensonntag in Buttenwiesen wird unter dem Motto „Vielfalt leben – Erinnerung und Gegenwart“ rund um die ehemalige Synagoge begangen. Zum Beispiel kann man den neuen Ausstellungsraum der Mikwe besuchen.

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur am Sonntag, 5. September, ist der ideale Termin für den vierten Themensonntag der Gemeinde Buttenwiesen. Das Motto lautet: „Vielfalt leben – Erinnerung und Gegenwart“. Am jüdischen Ensemble am Louis-Lamm-Platz steht diesmal die Mikwe, das rituelle Tauchbad der jüdischen Gemeinde, im Fokus. 2019 als „begehbares Denkmal“ eingeweiht, ist dieses Gebäude ein herausragendes Beispiel der Erinnerungskultur in Buttenwiesen. Jederzeit öffentlich zugänglich ist die neue „Bauzaunausstellung“ rund um die ehemalige Synagoge. Ein neu gestalteter Ausstellungsraum in der Synagoge, die Mikwe und der jüdische Friedhof können von 13.30 Uhr bis 16 Uhr besichtigt werden, Themenführungen beginnen um 14 Uhr am Louis-Lamm-Platz. Die Premiere des neuen Themenfilms „Ein begehbares Denkmal: Die Mikwe in Buttenwiesen“ von Johannes Haider und Daniel Reichenberger findet im Filmraum in der Synagoge statt.

