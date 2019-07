17.07.2019

Buttenwiesenerin schreibt ein zauberhaftes Buch

Schreiben Daniela Seeger aus Oberthürheim hat ihr zweites Kinderbuch „Der vergessene Zauberspruch“ veröffentlicht. Auf 43 Seiten erweckt sie ihre Erinnerungen zum Leben – mithilfe der Ideen ihrer kleinen Cousins

Von Taisia Matwejew

Buttenwiesen-Oberthürheim „Viele Treffen, und ein halbes Jahr später haben wir es geschafft.“ Ein Jahr ist die Veröffentlichung ihres ersten Buches her, und schon bringt die junge Mutter Daniela Seeger ihr nächstes Werk „Der vergessene Zauberspruch“ heraus.

Das zweite Buch der Hobbyautorin ist eine gelungene Kindergeschichte, die auch in dieser Ausgabe von den Illustrationen Anna Maisners begleitet wird. Der Stil der Illustratorin wirkt weicher als in ihren üblichen Werken und ist dadurch kindgerecht. Auf dem Cover ist die Protagonistin mit dem „Zauberstein“ abgebildet, welchen sie verträumt ansieht.

Die 43 Seiten handeln von der sechs Jahre alten Nela. Durch einen Zufall findet sie auf dem Dachboden ihrer Großeltern, versteckt in einer Kiste voller Schuhe, einen Zauberstein. Als sie ihre Oma und ihren Opa nach dem Zauberspruch fragt, und sie diesen nicht wissen, fängt die große Suche nach dem richtigen Zauberspruch an. Jeden Monat, wenn sie bei ihren Großeltern zu Besuch ist, probiert sie einen neuen aus. Sie wünscht sich lange Haare, ein Geschwisterchen, ein eigenes Zimmer. Doch nichts passiert. Als sie sich mit einer Mitschülerin anfreundet, hilft ihr diese bei ihren Experimenten mit dem Zauberstein. Erst nach weiteren fünf Zaubersprüchen bemerkt ihre neue beste Freundin Amelie: „ Du brauchst gar keinen Zauberstein.“ Denn ihre Wünsche erfüllen sich mit der Zeit von selbst. Am Ende wird die Protagonistin auch ohne Zauberei wunschlos glücklich.

Dieses Buch entstand durch die Mithilfe der kleinen Lilli und Linus, Cousin und Cousine von Daniela Seeger. Denn sie haben die Autorin durch ihre Fragen nach ihrem ersten Werk dazu gebracht, gleich noch ein Buch zu schreiben. So entstand daraufhin, in Zusammenarbeit mit ihren Verwandten und Rücksprache mit Anna Maisner, ihr zweites Werk.

Wie die kleine Nela aus dem Buch, fand auch die damals junge Seeger einen „Zauberstein“ auf dem Dachboden ihrer Großeltern. Ihr Opa sagte ihr, er habe den Zauberspruch vor Jahren vergessen, erinnert Seeger sich. Viele Stunden verbrachte sie damit, den richtigen Zauberspruch zu finden. „Im Gegensatz zu der Protagonistin hat bei mir damals leider kein Zauberspruch funktioniert“, gibt Seeger zu.

Als sie während ihrer ersten Schwangerschaft das erste Kinderbuch schrieb, dachten sie und ihr Mann, sie bekämen einen Jungen. Dieser sollte Kaya genannt werden. Deshalb benannte sie die Hauptfigur in ihrem ersten Buch nach ihrem Sohn. „Doch in der sechsten Schwangerschaftswoche zeigte Nela ihr Gesicht“, erzählt die Autorin. Aus diesem Grund heißt die Hauptfigur in der zweiten Kindergeschichte nun Nela.

Erhältlich ist das Buch über Amazon.

