Geld von der Bayerischen Landesstiftung

Auch Villenbach und Emersacker erhalten Förderungen

Die Bayerische Landesstiftung hat in ihrer aktuellen Stiftungsratssitzung über zahlreiche Förderanträge in der Region entschieden. Über die Ergebnisse informieren CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Landesstiftung sowie die FW-Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Fabian Mehring. Folgende Projekte werden in der Region gefördert:

l Statische Sanierung der Dachkonstruktion bei der Pfarrkirche St. Leonhard in Oberliezheim, 3600 Euro.

l Instandsetzung des Tragwerks und der Fassade an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Höchstädt, 60.000 Euro, sowie 32.500 Euro für die Notsicherung des gotischen Gewölbes und Voruntersuchungen.

l Sanierung eines privaten Anwesens in Blindheim (27.200 Euro)

l Statische Sanierung der katholischen Pfarrkirche „St. Jakobus maj.“ in Villenbach, 10.200 Euro.

l Sanierung des Mansardgebäudes im Schloss Emersacker, 80.000 Euro.

Winter freut sich über die Förderung: „ Bayern hat eine vielfältige Kultur und eine lange Geschichte, die es zu bewahren gilt. Die Unterstützung der Projekte ist ein Beleg für deren überregionale Bedeutung.“ Ähnlich äußert sich Häusler: „Ich danke dem Stiftungsrat, dass der Landkreis Dillingen mit insgesamt 133.500 Euro gefördert wird und dass damit gleichzeitig einmal mehr deutlich wird, welch wichtige und somit förderungswürdige Kulturgüter es in diesem Landkreis gibt.“

Die Bayerische Landesstiftung fördert laut Pressemitteilung jährlich mehrere Hundert Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Kultur und Soziales. Der Schwerpunkt der Fördertätigkeit liegt im kulturellen Bereich bei Baumaßnahmen zur Instandsetzung von bedeutenden Bau- und Kunstdenkmälern in Bayern. (pm)