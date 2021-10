Der Kompromiss zum Klima-Konzept ist großer Mist

Plus Es braucht eine Vollzeitkraft, die sich kümmert. Und kein Wischiwaschi.

Die Grünen im Wertinger Stadtrat hatten die sehr gute Idee, der Zusamstadt mit einem Klimaschutz-Büro eine echte Starthilfe als Vorreiter zu geben. Leider haben sie diese Chance vertan. Der Kompromiss, die Aufgabe zu „outsourcen“ und an eine externe Firma zu vergeben, ist, um es deutlich zu sagen, großer Mist.