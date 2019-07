vor 5 Min.

„Lieber aufs Wiesenfest als aufs Oktoberfest“

Vermutlich zum 50. Mal haben die Laugnaer mit Gästen aus der Region gefeiert. Warum die sich dort so wohlfühlen.

Von Brigitte Bunk

Wunderbares Wetter zum Auftakt, viele gut gelaunte Besucher und gut eingespielte Helfer jeden Alters vom Musikverein, der Feuerwehr und den Schützen: So begann am Samstag das 50. Wiesenfest in Laugna. Doch für alle, die sich wegen des Jubiläums nicht so sicher sind, erklärte Markus Schmid, Vorsitzender des Musikvereins, gleich vorweg: „Matthias Schnell hat sich sehr engagiert, doch ob dieses Jahr genau das 50. ist, konnte er nicht herausfinden.“

Auch eine Fotoausstellung war zu sehen

So legten die drei Vereine, die jedes Jahr wieder das Fest gemeinsam stemmen, einfach fest, dass dieses Jahr das Jubiläum gefeiert wird. Und da der Vorsitzende der Feuerwehr beim Sichten der Fotos und Plakate, die noch zu finden waren, gleich eine Fotoausstellung zusammengestellt hat, konnten sich die Gäste in einem separaten Zelt Bilder anschauen. So kamen noch viele Erinnerungen bei den Festbesuchern hoch. Zu denen gehörte auch Christian Mattig aus dem Dillinger Ortsteil Hausen. Als gebürtiger Asbacher sei für ihn das Wiesenfest mit der zünftigen Musik ein fester Termin im Jahresablauf: „Das ist einfach Kult und Brauchtum.“ Und seine Frau Alexandra samt den Kindern Leonhard und Franziska kommen gerne mit und freuen sich aufs gute Essen. Ebenso „Willi-Joe“ und seine Frau Anni, die zu Fuß aus Wertingen gekommen sind und sich am Leben freuen, „weil heut’ das 50-jährige – auf bayerisch gesagt – ‚Event’ ist“. Auch Helmut Strobel, genannt ‚Säger’, aus Laugna sitzt mit am Tisch. Er freut sich über „das beste Hähnchen weit und breit“ und sagt: „Ich bin gern mit netten Leuten beieinander.“

Ein „Prosit der Gemütlichkeit“

Einig ist er sich mit Willi-Joe: „Ich geh’ lieber aufs Laugnaer Wiesenfest als aufs Oktoberfest, das ist urtümlicher, nicht so überspannt und ich muss nicht auf dem Tisch tanzen.“ Das Bierkrüge heben gehört aber auf jeden Fall zum Fest, wenn die Laugnataler Musikanten zum ‚Prosit der Gemütlichkeit’ aufspielen an diesem Abend, mit Peter Winkler als Dirigent.

Bürgermeister Johann Gebele freute sich über die gute Stimmung, die schon bei der Aufstellung zum Einzug der Vereine vor dem Rathaus herrschte. Als sie einliefen auf dem Festplatz am Lagerhaus, waren schon viele Gäste da, die sich auf einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend freuten. Gebele blickte auf den Vormittag zurück, als die Helfer beim Aufbau noch Angst hatten, es könnte wie am Morgen regnen. Er dankte den Helfern und Organisatoren: „Das Wiesenfest als traditionelles und familiäres Fest hat einen hohen Stellenwert in Laugna.“ Da sich die Vereine über Generationen hinweg um die Organisation kümmern und der Übergang immer wunderbar geklappt habe, sei ihm klar: „Nur mit diesen Leuten kann man so ein Fest betreiben.“

