Manfred-Andreas Lipp erhält eine besondere Ehrung

Wie der Wertinger das musikalische Leben geprägt hat und warum die Laudatio eine Herausforderung war

Von Horst von Weitershausen

Für Landrat Leo Schrell und sein Team war die Vorbereitung auf diese Ehrung gar nicht so einfach gewesen. Der Grund: „Die Verdienste von Manfred-Andreas Lipp in Worte zu fassen, hat sich als eine Herausforderung erwiesen“, erklärte der Landrat anlässlich der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den Wertinger Musiker im Landratsamt Dillingen.

Allein schon seine Vita seit dem Jahr 1980 bis heute zeugt von einem musikalischen Leben, das in seiner Vielfalt leichter mittels einer musikalischen Ode durch ein Orchester zu beschreiben wäre. „Doch in Zeiten von Corona müssen wir uns damit begnügen, die Auszeichnung des Bundespräsidenten nicht unter musikalischen Klängen zu überreichen, sondern im Kreis der beiden Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Georg Winter, der Stellvertretenden Bürgermeisterin aus Wertingen Christiane Grandé, und dem Initiator der Verleihung, Wilhelm Lehr, der in seiner Funktion als Vizepräsident des Bayerischen Musikrats Manfred-Andreas Lipp für diese Auszeichnung vorgeschlagen hatte.“

Wilhelm Lehr berichtete bei der Feierstunde, dass es in der Kommission zunächst mehr als ein Kopfschütteln gegeben habe, als die Mitglieder dieses Gremiums hörten, dass ein Leiter einer Musikschule diese Auszeichnung erhalten solle. Doch nachdem im Rahmen des Vorschlags die weiteren musikalischen Meriten von Manfred-Andreas Lipp aufgeführt worden waren, habe es seitens der Kommission keinerlei Zweifel gegeben, den Wertinger für diese Auszeichnung vorzuschlagen. Landrat Leo Schrell hatte zu Beginn seiner Laudatio den musikalischen Lebensweg aufgezeigt mit dem Hinweis, dass solch ein großartiges Leben für die Musik im Rahmen dieser Feierstunde nur in kurzen zeitlichen Abschnitten dargestellt werden könne.

In der Laudatio wurden die Verdienste von Lipp mit folgenden Worten gewürdigt: „Manfred-Andreas Lipp hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur das musikalische und kulturelle Leben der Stadt Wertingen und der gesamten Region geprägt, sondern sich darüber hinaus in der gesamten Fachwelt aufgrund seiner musikalischen, fachlichen, pädagogischen und organisatorischen Leistungen Anerkennung erworben.

Sein berufliches Wirken wie auch sein ehrenamtlicher Einsatz im musikalischen Bereich gehen aufgrund seiner vielfältigen Aktivitäten und dem außerordentlichen Leistungsniveau deutlich über das Maß einer üblichen Pflichterfüllung hinaus. Er hat sich dadurch bleibende Verdienste erworben.“

Stimmkreisabgeordneter MdL Georg Winter schloss sich den Glückwünschen des Landrats an und hob in seinen Ausführungen die großartigen Verdienste von Manfred-Andreas Lipp im Bereich des kulturellen Lebens im Landkreis hervor. Landtagsabgeordneter Johann Häusler würdigte die großartige Gabe von Lipp, das Interesse der Menschen an der Musik mit Engagement und musikalischem Können gefördert zu haben.

