Mit Edelschlitten durch die Region

Die Donauries-Rallye startete in Wertingen. Besondere Fahrzeuge trafen sich in einer Sternfahrt an der Zusam und begannen ihre Fahrt durch den Nachbar-Landkreis Donau-Ries.

Von Marion Buk-Kluger

„Mit allen Sinnen erfahren“, so lautet das Motto der DonauRies-Rallye. Und dass die in unserem Landkreis ihren Anfang nimmt, hat seinen Grund.

„Meine Frau Canan und ich waren vergangenes Jahr bei der Ludwig-Thoma-Rallye durchs Dachauer Land mit am Start. Als wir hörten, dass heuer dieses Rallye-Event durch Wertingen führen soll, war schnell klar, dass wir als Station dabei sind“, sagt Hermann Rudhart. Er führt im Wertinger Ortsteil Geratshofen ein Autohaus. Auch Veranstalter Bernd Dornach von Uni Marketing Service und Road Master Andrea Röder, die diese Art von Fahrzeugtreffen bereits zum dritten Mal organisiert hatten, sind von der Idee angetan.

Von Wertingen aus mit Oldtimern Richtung Donau-Ries

Und so treffen sich die Teilnehmer der verschiedenen Challenges (Verona Automobile, Jaguar E-Type, Ferrari, Opel GT und weitere Oldtimer, Youngtimer und Newtimer-Cabrios sowie Berthold Jetschke mit seinem Oldtimerbus) bei Opel Rudhart zum zünftigen Weißwurst-Frühstück, musikalisch umrahmt von „Zwoierloi“ – Stefanie Saule und Andrea Aumiller am Akkordeon. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier begrüßt die Teilnehmer und freut sich, auch einmal neben der aktuellen Tagespolitik, die derzeit viele Aufgaben zu bewältigen habe, Menschen treffen zu können, die mit Freude ihr Hobby ausüben. Die Region per Oldtimer zu erkunden, sei etwas ganz Besonderes. Über 100 unterschiedliche Fahrzeuge, die in einer Sternfahrt an diesem ersten Juli-Sonntag in Geratshofen zusammengekommen sind, starten zwar noch mit Regen. Aber dass der Schirmherr der Rallye, der Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich aus Augsburg, seinen Schirm zu lässt, hat Symbolkraft. Den Rest des Tages kann die Strecke mit der Fahrt durch Donauwörth, Harburg, Nördlingen und schließlich zum Endpunkt Wemding bei Sonnenschein durchgeführt werden.

Hermann Rudhart, der selbst als Road-Master der Opel GT Challenge mit von der Partie ist und mit seinem Modell vorausfährt, begeistert die Zuschauer am Straßenrand ebenso wie der stellvertretende Landrat des Landkreises Donau-Ries, Reinhold Bittner, der mit seiner Ehefrau Eleonore in seinem Mercedes 280S/ W116 die Tour absolviert.

Hermann Rudhart gewinnt

Der Wertinger Unternehmer hat am Ende der abwechslungsreichen Ausfahrt auch noch Glück und gewinnt – jeder Fahrer holte sich an eigens dafür eingerichteten Stationen Stempel ab, die zur Teilnahme an der Preisverleihung berechtigt. Unter anderem ist eine Reise nach Berlin oder ein spezielles Fotoshooting des eigenen Fahrzeugs im Pott – ein kleines Kunstwerk und Glücksbringer in einem: die Nördlinger Sau namens „So, Gsell, so!“, die Dr. Sabine Heilig vom Nördlinger Stadtmarketing-Verein übergibt. Sogar eine besondere Vorführung erlebten die Inhaber aller PS-Kategorien am Schlusspunkt der Rallye in Wemding, bei Josef’s Walkaway Farm von Josef und Karin Bader. Dort zeigt deren Tochter Denise Bader auf einem Tennessee Walking Horse, also einer Pferdestärke, nämlich eine besondere Reitart, bei der es keinen Gangwechsel, sondern nur einen Geschwindigkeitswechsel gibt. Um Geschwindigkeit geht es bei der Donau-Ries-Rallye aber sowieso nicht, sondern vielmehr um das bewusste Fahren durch die Dörfer und Städte der zwei Landkreise Dillingen und Donau-Ries.

