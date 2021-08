Als Tausende gegen ein AKW in Pfaffenhofen protestierten

Plus Im August 1981 setzten etwa 6000 Jugendliche und junge Erwachsene beim Umsonst-und-Draußen-Festival ein Zeichen gegen die Atomkraft.

Es war ein Riesenauflauf, wie ihn das Donauried bei Pfaffenhofen vermutlich noch nie erlebt hat. Etwa 6000 Menschen protestierten beim „1. Umsonst-und-Draußen-Festival“ vom 7. bis zum 9. August 1981 auf den Wiesen im Ried gegen ein Atomkraftwerk in Pfaffenhofen. Einige Gruppen aus der Umgebung wie die Grünen, der Aktionskreis gegen Atomkraft Dillingen, D’s Ding Wertingen und die Aktion Jugendtreff Lauingen hatten das große, dreitägige Freiluftfest organisiert. In der „freien Zeltstadt Donauried“ gab es drei Tage lang Musik, Theater, Filme und Informationen. „Wir wollen damit gegen die Zerstörung der bisher unberührten Landschaft im Donauried ankämpfen und darauf aufmerksam machen, dass unser Raum mit bisher zwei AKW-Blöcken bei Gundremmingen schon weit überlastet ist“, hieß es auf der Einladung.