Eine letzte Saison im alten Wertinger Hallenbad

Plus Lange wurde es als Impfzentrum genutzt, im November öffnet es wieder uneingeschränkt für die Schulen und den öffentlichen Badebetrieb. Im kommenden Sommer steht dann die große Renovierung an.

Bürgermeister Willy Lehmeier benutzte gegenüber unserer Zeitung im Juli ein anschauliches Bild für den Zustand des Wertinger Hallenbads: „Wir fahren schon nicht mehr auf dem Reifen, wir rollen schon auf der Felge.“ Und auch die Bürgerinnen und Bürger der Zusamstadt nennen das 1976 errichtete Gebäude oft spöttisch „die Grotte“.