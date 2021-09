Wertingen

14:41 Uhr

Trotz Wind und Wetter ziehen Hartgesottene ihre Bahnen

Der Wertinger Ulrich Stadler zieht am Vormittag unter grauen Wolken allein seine Bahnen im Freibad auf dem Judenberg. Doch er ist nicht der Einzige, der sich bei schlechter Witterung ins kühle Nass traut.

Plus Auch bei schlechter Witterung empfängt das Wertinger Freibad Gäste. Die kommen fast täglich, auch bei Regen.

Von Dominik Bunk

Am Himmel hängt eine graue Wolkendecke. Bei rund 15 Grad erfriert zwar niemand, doch stellen sich wohl die meisten Menschen etwas anderes unter idealem Badewetter vor. Am Kiosk des Wertinger Freibads sind die Stühle an die Tische angelehnt. Vom Regen ist auch außerhalb der Becken noch alles nass. Trotzdem ziehen im Wasser vereinzelt Gäste ihre Bahnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen