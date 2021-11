Weder Sternennacht noch Martinsumzug in Wertingen

Plus Corona lässt einmal mehr den November dunkel bleiben: Die Ersatzveranstaltung zur Wertinger Nacht muss auch abgesagt werden.

Die Zusamstadt darf nicht leuchten. Eigentlich sollte am Freitag, 19. November, die Sternennacht in Wertingen stattfinden und mit gemeinsamen Shopping, einem Laternenumzug und einem Kulturprogramm einen kurzfristigen Ersatz für die bereits abgesagte Wertinger Nacht bieten. Doch die Coronalage lässt keinen Spielraum zu – auch mit der Ersatzveranstaltung wird es nichts.