vor 50 Min.

Wertingen entscheidet über Neubau der Krankenpflegeschule

Der Antrag steht auch im Zusammenhang mit einem kontroversen anderen Projekt.

In der kommenden Sitzung des Bauausschusses des Wertinger Stadtrats am Mittwoch, 24. März, um 19 Uhr im Foyer der Stadthalle steht ein gewichtiger Punkt auf der Tagesordnung: Der Neubau einer Krankenpflegeschule auf dem Grundstück Ebersberg 36. Direkt am Krankenhaus soll also eine Schule für den Pflegeberuf – früher aufgeteilt in Krankenpfleger, Altenpfleger und Kinderkrankenpfleger – entstehen. Antragsteller ist die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen GmbH, die zum Landkreis Dillingen gehört.

Die Wertinger entscheiden bald auch über den Ärztehaus-Turm

Die Krankenpflegeschule ist ein wichtiger Baustein zur Neugestaltung beziehungsweise dem Ausbau des Krankenhausgeländes auf dem Wertinger Ebersberg. Neben der Krankenpflegeschule sollen dort auch ein neues Pflegeheim und ein mehrgeschossiges Parkdeck entstehen – und vielleicht auch der viel diskutierte Ärztehaus-Turm des Unternehmers Ulrich Reitenberger, zu dem am 25. April ein Bürgerentscheid stattfinden wird (wir berichteten). Im Gegensatz zum kontrovers diskutierten „Tower“ dürfte sich der Redebedarf zur Krankenpflegeschule allerdings in Grenzen halten – in den Stadtratssitzungen zum Thema sprachen sich alle Räte dafür aus, ebenso wie zu Parkdeck und Pflegeheim.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind eine Änderung des Bebauungsplanes „Süd-West“ in Gottmannshofen, der Antrag auf den Neubau einer Doppelhaushälfte mit einem Doppelcarport in der Bliensbacher Straße in Rieblingen sowie die Ernennung und Verabschiedung von Feldgeschworenen. (br)

