Wertingen startet mit dem Blitzen

Wo mit welchen Geräten wann genau die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft wird, ist nicht bekannt. Klar ist, dass ab 11. Mai in Wertingen und seinen Stadtteilen die Verkehrsüberwachung beginnen wird.

Ab 11. Mai geht’s los. Ziel der Überwachung ist die Sicherheit

In der Stadt Wertingen sowie in den Stadtteilen wird ab Montag, 11. Mai, mit der Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs begonnen. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wertingen in einer Pressemitteilung mit.

Die Geschwindigkeitsüberwachung werde von dem Gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte durchgeführt. Bei der Verkehrsüberwachung durch das Kommunalunternehmen handle es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts, dem hoheitliche Aufgaben übertragen werden können.

Ziel der Geschwindigkeitsüberwachung ist es laut Pressemitteilung, die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer in der Stadt Wertingen zu erhöhen und zu verbessern. Bei Überschreitung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit muss jedoch mit einem Verwarnungsgeld beziehungsweise mit einem Bußgeldbescheid gerechnet werden. Hierbei ist auch die jüngste Novelle der Straßenverkehrsordnung zu berücksichtigen, die ab dem 28. April in Kraft treten wird.

Das Ordnungsamt Wertingen bittet deshalb, die zulässigen Geschwindigkeiten immer einzuhalten und die neue Straßenverkehrsordnung zu beachten. (pm)

