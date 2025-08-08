Wertinger Marktplatz: Es wird wieder Sommer im Städtle

Endlich ist der Sommer zurück. Am Samstag, 9. August, sorgt in der Zeit von 10 bis 13 Uhr das Mutter-Tochter-Duo „Ballonpinsel“, Pauline und Franziska Mair aus Hinterried, für Unterhaltung. Sie gestalten laut Mitteilung der Stadt Wertingen kunstvolle Ballontiere und schminken die schönsten Motive auf die Gesichter der jungen Besucherinnern und Besucher: von wilden Monstern bis hin zu funkelnden Einhörnern.

Icon vergrößern Pauline und Franziska Mair aus Hinterried schminken und gestalten auch Ballontiere. Foto: Stadt Wertingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pauline und Franziska Mair aus Hinterried schminken und gestalten auch Ballontiere. Foto: Stadt Wertingen

Die Großen sind währenddessen eingeladen, leckeres Eis, einen Espresso oder Cappuccino von den Eisdielen zu genießen oder auch stressfrei in Wertingens Mitte einzukaufen. Fürs Grillen, das an diesem schönen Sommerwochenende wieder möglich ist, oder für den Mittagstisch gibt es, wie die Stadt mitteilt, bei Metzgereien und Bäckereien das Richtige.

„Favourite Songs“ mit „The Roadjacks“ auf dem Wertinger Marktplatz

Nachmittags bietet sich das Freibad am Judenberg zum Abkühlen an, bevor dann abends ab 19 Uhr der Marktplatz wieder zum Verweilen einlädt: Volker Panitz und - Überraschung - auch Hartmut Welz laden ein und freuen sich auf zahlreiche musikbegeisterte Gäste: „The Roadjacks“ spielen unter dem Motto „Favourite Songs of Life“. Justina Werner bietet an diesem Abend coole Sommer-Drinks, Hassan Hassan bereitet frische Falafel zu. „Bringt mehr Leben in die Stadt und verbringt diesen Samstag in Wertingen! Wir freuen uns auf Euch“, appellieren die Organisatoren aus dem Rathaus und freuen sich auf ein wunderbares Sommerwochenende.

Das Jugendmobil macht Station und „Aleini“ holt sein Konzert nach

Das weitere Programm: Am Samstag, 23. August, und am Samstag, 6. September, macht das Jugendmobil am Wertinger Marktplatz Station. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr kann man verschiedenste Spiele ausprobieren, sich schminken lassen oder einfach nur eine gute Zeit zusammen mit anderen Kids und Jugendlichen verbringen. Einen Nacholtermin gibt es am 23. August ebenfalls: „Aleini“ alias Philipp Leinfelder gibt an diesem Samstag ein Konzert am Wertinger Marktplatz. In der Zeit von 19 bis 21 Uhr holt Leinfelder seinen Auftritt vom 26. Juli nach, der wortwörtlich „ins Wasser gefallen“ ist. (AZ)