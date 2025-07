Hubert Ehleiter restauriert am Augsburger Flughafen die Oldtimer von Superreichen

„Milliardäre brauchen alle paar Jahre ein neues Hobby“, sagt der Wertinger Hubert Ehleiter. Ein Beispiel steht in der Werkstatt seiner Firma Finest Care am Augsburger Flughafen: Es ist ein knallroter Maserati aus den 1950er-Jahren. Ein historisches Rennauto. Der 44-Jährige weiß, wie es abläuft im Kosmos der Superreichen: „Wenn Milliardär X so ein Auto hat, braucht Milliardär Y auch so eins.“ Das treibe die Preise weiter in die Höhe – bis der Trend abflacht und ein neues Luxusobjekt im Fokus steht.

