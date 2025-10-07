Sterben jetzt die Awo-Ortsvereine im Landkreis Dillingen aus?

Viel Leben herrschte in dem Verein längst nicht mehr. Nun ist es besiegelt: Am 17. September ist der Awo-Ortsverein in Binswangen aufgelöst worden. Beim benachbarten Zusammenschluss bestehend aus Höchstädt, Wertingen und Bissingen könnte es ebenfalls so weit kommen. Verantwortliche der Arbeiterwohlfahrt benennen die Hintergründe – und haben noch nicht ganz abgeschlossen.

„Eingeschlafen“: So fasst Martina Lang, Verbandskoordinatorin beim Awo-Bezirksverband Schwaben für den Regionalstützpunkt Nord, zusammen, was mit dem Ortsverband in Binswangen geschehen ist. Früher habe es zum Beispiel regelmäßige Kaffeekränzchen gegeben, die rege besucht waren. Zuletzt seien angebotene Aktivitäten kaum mehr angenommen worden. Außerdem hätten Neuwahlen bevorgestanden, doch für den neuen Vorstand habe sich niemand gefunden. In den vergangenen beiden Jahren hatte Iris Seifert das Amt der Ersten Vorsitzenden inne. Die Leiterin der Awo-Seniorenheime in Höchstädt und Mertingen bestätigt: „Es waren zu wenige Ehrenamtliche da, die den Ortsverein unterstützen wollten.“

Der Awo-Ortsverein in Binswangen war „überaltert“

Der Binswanger Verein sei „überaltert“ gewesen. Mit Vorträgen und Kaffeenachmittagen habe man versucht, ihn aktiv zu halten, so Seifert. „Doch das hat nicht mehr funktioniert.“ So kam man zu dem Entschluss, den Ortsverein mit den verbliebenen 27 Mitgliedern aufzulösen. Diese werden nun vom Ortsverein Dillingen aufgenommen und können dortige Aktionen und Angebote nutzen. Örtlich gesehen wäre eigentlich der Ortsverein für Höchstädt, Wertingen und Bissingen näher gewesen – „doch hier haben wir ein ähnliches Problem“, fasst es Verbandskoordinatorin Lang zusammen.

Ursprünglich hätten Vereine für die einzelnen Kommunen bestanden, doch diese wurden längst zusammengeführt. Zweite Vorsitzende des Höchstädter Awo-Zusammenschlusses ist Simone Bschorer, die wie Seifert in Binswangen zu den Neuwahlen nicht mehr antreten möchte. „Schweren Herzens aus zeitlichen Gründen“, wie Höchstädts Dritte Bürgermeisterin sagt. Fände sich eine Nachfolge, würde die 44-Jährige diese gern unterstützen. „Wir sind momentan auf der Suche“, sagt Lang, die darauf hofft, doch noch eine Lösung zu finden, um den Ortsverein aufrechterhalten zu können.

„Vereinsmeierei“ von früher nicht mehr zeitgemäß

Der Awo-Kreisverband Dillingen konnte die Vorstandschaft Ende 2024 hingegen neu besetzen. Seither ist Ulrike Hogen Vorsitzende. Sie nennt Zahlen für den Landkreis: Zum Ortsverein Höchstädt gehören 77 Mitglieder, in Lauingen sind es noch 56. In Holzheim 34, in Dillingen-Schretzheim 31 und in Gundelfingen 36. „Zu guten Zeiten war es sicher fast die doppelte Anzahl“, sagt Hogen. Aus ihrer Sicht ist es so: „Die Leute haben anderes im Kopf.“ Die „Vereinsmeierei“ von früher sei heute nicht mehr zeitgemäß. Dabei „müssten mehrere etwas übernehmen“: weniger Menschen im Vorstand, weniger Projekte, weniger Mitglieder – ein Teufelskreis.

Icon vergrößern Nach den Neuwahlen beim Awo-Kreisverband Dillingen Ende 2024: (von links) Oberbürgermeister Frank Kunz, Paulus und Esther Gruber, die neue Vorsitzende Ulrike Hogen und Martina Lang (Awo Nordschwaben). Foto: Awo-Kreisverband Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nach den Neuwahlen beim Awo-Kreisverband Dillingen Ende 2024: (von links) Oberbürgermeister Frank Kunz, Paulus und Esther Gruber, die neue Vorsitzende Ulrike Hogen und Martina Lang (Awo Nordschwaben). Foto: Awo-Kreisverband

Die Arbeiterwohlfahrt hat sich eigentlich ein breites Spektrum auf die Fahne geschrieben. Im Allgäu, so Lang, habe man etwa gerade ein Projekt am Laufen, das finanziell benachteiligten Kindern mehr Teilhabe ermöglichen soll. Demokratie, Solidarität und sozialkritische Themen seien der Verbandskoordinatorin zufolge wichtige Themen für die Awo. Doch im Landkreis Dillingen dominiert derzeit die Ausrichtung auf Seniorinnen und Senioren, die in den dortigen Vereinen weit überwiegen. Gleichzeitig konnten in Binswangen zuletzt etwa keine Ausflüge oder Busreisen mehr stattfinden, weil die Mitglieder nicht mehr mobil genug waren.

Die Hoffnung liegt auf neuen, jüngeren Mitgliedern

Doch es ginge auch anders: Dann nämlich, wenn sich neue, jüngere Mitglieder und solche mittleren Alters fänden. Die könnten für frischen Wind sorgen und dafür, dass ganz andere Angebote entstehen, so Lang. Die etwa auch Familien ansprechen. Gleichzeitig wolle man die älteren Menschen natürlich nicht vergessen. Dillingens Kreisvorsitzende Hogen spricht von einem Treffen mit anderen Awo-Verbänden in Bayern, die unter anderem „schöne Jugendnetzwerke“ hätten. Man habe bereits versucht, „nach außen zu gehen“ und jüngere Menschen anzusprechen, wie Seifert für Binswangen sagt. Und auch in Höchstädt habe man einen Aufruf gestartet. Bezweckt habe all das bisher nichts. Noch-Vorsitzende Bschorer erzählt von vielen Ausflügen, an den Ammer- und den Brombachsee oder jährlich zum Circus Krone. Letzterer habe junge Familien angesprochen, die man auch gefunden habe – doch Mitglieder seien sie deshalb nicht geworden.

Der Tenor: Gerade auch nach Corona schwierig. Bschorer begründet: „Klar, die Senioren haben sich zu der Zeit mehr zurückgezogen.“ Doch danach sei das Awo-Vereinsleben nicht mehr richtig angelaufen. Nun besteht ihre Hoffnung für Höchstädt, Wertingen und Bissingen in einer weiteren Fusion. Verbandskoordinatorin Lang bleibt positiv: „Wir geben die Hoffnung nicht auf.“ Damit nach Binswangen kein weiterer Ortsverein in der Region sterben muss.

Info: Wer in einem Awo-Ortsverein in der Region aktiv werden möchte, kann sich an Verbandskoordinatorin Martina Lang wenden – per Mail an martina.lang@awo-schwaben.de oder telefonisch unter 015161086041.