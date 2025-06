Am südöstlichen Ortsrand von Laugna, in der Talstraße, wird ein Bebauungsplan aufgestellt. In der Sitzung des örtlichen Gemeinderats am Mittwochabend ist das Thema. Dabei handelt es sich nicht um die neue Ausweisung eines Wohngebiets, wie es in den Unterlagen der Gemeinde heißt, sondern um eine Abrundung des Dorfgebiets.

