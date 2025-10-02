Icon Menü
Beerdigungen werden in Villenbach teurer

Villenbach

Beerdigungen in Villenbach werden um fast 20 Prozent teurer

Im Gemeinderat geht es um Friedhofsangelegenheiten. Außerdem wird eine Stellplatzsatzung für Bauherren erlassen. Die hatte in Wertingen schon für Ärger gesorgt.
Von Elli Höchstätter
    Die Preise für eine Beerdigung auf dem Villenbacher Friedhof werden teurer. (Symbolfoto).
    Die Preise für eine Beerdigung auf dem Villenbacher Friedhof werden teurer. (Symbolfoto). Foto: Hannes P Albert/dpa

    Mit den Gebühren für den Friedhof in Villenbach beschäftigte sich der Gemeinderat Villenbach in seiner jüngsten Sitzung. Wie stellvertretender Bürgermeister Dieter Meißle im Nachgang zur Sitzung erläuterte, ging es dabei um die Kosten für eine Beerdigung. Diese steigen um rund 19 Prozent an. Wie Meißle sagte, habe nicht die Gemeinde an der Gebührenschraube gedreht. Vielmehr würden die Kosten für die Dienstleistungen des Bestattungsunternehmens steigen und somit die Preise verteuern.

