Beerdigungen in Villenbach werden um fast 20 Prozent teurer

Mit den Gebühren für den Friedhof in Villenbach beschäftigte sich der Gemeinderat Villenbach in seiner jüngsten Sitzung. Wie stellvertretender Bürgermeister Dieter Meißle im Nachgang zur Sitzung erläuterte, ging es dabei um die Kosten für eine Beerdigung. Diese steigen um rund 19 Prozent an. Wie Meißle sagte, habe nicht die Gemeinde an der Gebührenschraube gedreht. Vielmehr würden die Kosten für die Dienstleistungen des Bestattungsunternehmens steigen und somit die Preise verteuern.
Villenbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden