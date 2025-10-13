Berauschende Weltmusik in der Alten Synagoge in Binswangen

Fast auf den Tag genau nach zwei Jahren kamen die vier Vollblutmusiker von „Quadro Nuevo“ wieder zu den Landkreiskulturtagen in die Alte Synagoge Binswangen, eingeladen von der Kleinkunstbühne Lauterbach. Was der Bandleader Mulo Francel, Andreas Hinterseher, D.D. Lowka und Tim Collins als Stargast aus New York mit ihren Instrumenten auf die Bühne zauberten, wurde nicht nur dem Programmtitel „Happy Deluxe“ mehr als gerecht, sondern führte spontan mehrmals zu „standing ovations“ und lauten Jubelrufen des begeisterten Publikums.

Alle vier Akteure sind Ausnahmekönner an ihren Instrumenten. So weiß Mulo Francel, Saxofon und Klarinette mal sanft, mal temperamentvoll und mit Kaskaden von Jubeltönen zum Klingen zu bringen. Andreas Hinterseher beherrscht Akkordeon und Bandoneon nach Belieben und zaubert aus beiden Instrumenten hinreißende Klangfarben, ob beim argentinischen Tango, dem griechischen „Erotico“ oder den brillanten Eigenkompositionen. Und wie D. D. Lowka seinen Bass als Produktionsfläche für mehrstimmigen Trommelwirbel einsetzt, ist in der Tat höchste Musizierkunst.

Tim Collins wird immer wieder frenetisch gefeiert

Vom proppenvollen Saal in der Alten Synagoge Binswangen immer wieder frenetisch gefeiert wird Tim Collins aus New York, der mir mit vierfachen Schlägeln sein Vibrafon zum Singen und Klingen bringt, so dass das Publikum vor Staunen Sekunden braucht, bevor Jubel und Applaus den Raum fast zum Bersten bringen. Er verfeinert jede Komposition mit seiner einfühlsamen Spielweise in ein zeitloses Meisterwerk.

Sichtbare Spielleidenschaft und greifbare Strahlkraft

Ob gängige Melodien aus aller Welt oder eigene Kompositionen, die etwa 200 Musikbegeisterten in der Alten Synagoge sind beeindruckt von der hohen Musikalität, der sichtbaren Spielleidenschaft und der greifbaren Strahlkraft, die von den vier Musikern ausgeht. Der Lauterbacher Brettl-Chef Gerhard Sauter ist diesem Charisma ebenfalls erlegen. Sein herzlicher Dank gilt den vier Vollblutmusikern, ebenso dem begeisterungsfähigen Publikum und den Verantwortlichen von „Kultur und wir“, die das Engagement der Kleinkunstbühne Lauterbach unterstützen.

Und nicht zuletzt gehört sein aufrichtiges Dankeschön den Verantwortlichen für die Synagoge, dem mit dem Kulturpreis „Herbstzeitlose“ ausgezeichneten Anton Kapfer und dem rührigen Hausmeister Anton Rupp, dem „guten Geist“ der Alten Synagoge Binswangen. Ohne sie wären solche großartigen Höhepunkte im schönsten Konzertraum des Landkreises nicht möglich.