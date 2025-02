Binswangen diskutiert um fünf Bauplätze

„Fünf neue Bauplätze in Aussicht“ hieß die Überschrift eines kurzen Artikels, der im Nachgang einer Gemeinderatssitzung Anfang November des vergangenen Jahres in unserer Zeitung erschienen ist. Dabei handelt es sich um die Erweiterung des bestehenden Baugebiets „Kugelberg“. In mehreren Leserbriefen äußern sich seither Befürworter und Gegner. Um was geht es dabei? Ein Vor-Ort-Termin mit Binswangens Bürgermeister Anton Winkler ermöglicht einen Einblick.

