Das steht 2023 in der Alten Synagoge in Binswangen auf dem Programm

Ein Kessel Buntes für Kulturfreunde: Halbjahresprogramm für die Alte Synagoge in Binswangen steht. Von Kabarett bis Blues ist alles dabei.

Die Corona-Pandemie hat landauf landab die Kultur ausgebremst. Doch es gibt wieder Hoffnung, auch für den Kulturbetrieb der Alten Synagoge in Binswangen. Die Programmplaner haben schon länger daran getüftelt, wie das erste Halbjahr 2023 aussehen könnte.

Beim Kulturamt am Landratsamt wurden in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Synagoge die Weichen gestellt. Unter der Federführung von Lydia Edin ist es gelungen, in Kooperation mit Kulturschaffenden im heimischen Raum und darüber hinaus ein Angebot zu unterbreiten, das viele Freunde der Musik und der Literatur erfreuen dürfte.

Alte Synagoge Binswangen: Im März gibt es A-cappella, Literatur und Chormusik

Der Kulturreigen startet bereits am kommenden Samstag, 4. März, mit einem Konzert, das ein Feuerwerk des A-cappella-Gesangs beinhaltet. Es gastiert Vox orange, ein Quintett, das sein 30-jähriges Bestehen feiert. Die Sängerinnen und Sänger genießen großes Ansehen und sind im Wertinger Raum keine unbekannte Größe. Die Brettl-Bühne Lauterbach ist Veranstalter des besonderen Events, das um 20 Uhr in der Synagoge beginnt.

Am Sonntag, 12. März gibt es einen Auftritt des renommierten Kammerchores Calypso, der unter der Leitung von Marianne Rieder agiert. Beginn ist um 18 Uhr. Solisten sind der Bariton Felipe Peiro und die Pianistin Barbara Bartmann.

Im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben gastiert am Mittwoch, 22. März der Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse in der Synagoge. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Pröse wartet mit einer Hommage an Sophie Scholl auf, die prägend der Widerstandsgruppe Weiße Rose angehörte und unter dem Fallbeil der Nazis starb.

Ukrainische Lieder und Klaviermusik sind im April in der Alten Synagoge zu hören

Das Vocalensemble Anima tritt am Montag, 3. April, um 19.30 Uhr, im einstigen jüdischen Gotteshaus auf. Die Gruppe möchte mit ihrem Konzert ukrainische Geflüchtete unterstützen. Im Chor singen auch Ukrainer mit. Präsentiert werden unter anderem Lieder aus der Ukraine.

Einen besonderen Gast kann das Publikum wieder einmal mit Thomas Scheytt begrüßen. Piano solo, heißt es da, wenn der temperamentvolle Musiker mit den Wuschelhaaren aus Baden-Württemberg in die Tasten haut. Er ist zweifacher Gewinner des German Blues Awards und tritt seit dreißig Jahren auf. Er gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Zu hören ist er am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr. Sechs Konzerte gibt der beliebte Chor Saitenwind am 14./15., 21./22. und 28./29. April jeweils um 20 Uhr. Die Sängerinnen und Sänger werden immer wieder geradezu vom Publikum bejubelt.

Binswangen: Im Mai wird Blues und Fingerstyle-Musik serviert

Am Samstag, 20. Mai, 19 Uhr, gastiert Boogliecious mit dem Schwerpunkt Blues meets Gospel. Klavier und Gesang, Schlagzeug und Perkussion erwartet das Publikum. Ein meditativer und bluesiger Abend wird mit Enthusiasmus serviert.

Am Freitag, 26. Mai, um 19.30 Uhr, gibt es einen Auftritt des Duos Little fire und Miriam Hanika. Das Duo, ein Vater-Sohn-Projekt (Frieder und Paul Brändle), ist für viel musikalische Überraschung gut. Zu hören gibt es Fingerstyle-Musik zwischen Folk, Blues und Jazz. Die Liedermacherin Hanika ist ein Allroundtalent und passt auch als Poetin und Komponistin in keine Schublade.

Ein Kabarettabend und der Wertinger Chor Liederkranz schließen das erste Halbjahr in der Synagoge

Ein Kabarettabend mit Klavier und Chanson mit Lucy von Kuhl findet am 3. Juni um 20 Uhr in der Synagoge statt. Themen wie Liebe und Alter sowie Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten spielen einen Abend lang die tragende Rolle. Konstantin Wecker hat von einmal Kuhl attestiert, dass sie ausdrucksstarke Bilder schaffe und zauberhaft musikalisch umsetze. Was für eine Empfehlung!

Zum guten Schluss des ersten Halbjahres 2023 will der traditionsreiche Chor Liederkranz aus Wertingen das Publikum erfreuen. Es gibt am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr, eine musikalische Weltreise.

Informationen zum Kartenverkauf unter www.synagoge-binswangen.de oder Tel. 09071/51145 (nur vormittags)