Der Baum kommt in Binswangen per Lieferservice

Plus Der Förderverein Schillinghaus hat in Binswangen wieder Christbäume verkauft. Wie die Aktion ankam.

Seit vergangenem Samstag haben viele Familien aus Binswangen und Umgebung ein Stück Weihnachten mehr zu Hause. Denn sie haben beim Förderverein Schillinghaus in Binswangen ihren Christbaum gekauft.