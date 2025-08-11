Der Dachstuhl des neuen Binswanger Bauhofs steht

Nach sechs Jahren Diskussion war es Anfang März dieses Jahres so weit: Die Bauarbeiten am neuen Binswanger Bauhof haben begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es zu vielen Verzögerungen gekommen, berichtet Bürgermeister Anton Winkler im Rahmen der Hebauffeier am Freitagabend. Dieser Meilenstein, auch Richtfest genannt, ist ein traditioneller Brauch beim Hausbau, der gefeiert wird, wenn der Rohbau fertiggestellt ist und der Dachstuhl errichtet wurde. Das Projekt, für welches die Gemeinde rund 1,2 Millionen Euro Kosten eingeplant hat, sei laut dem Bürgermeister jetzt auf einem guten Weg. Fertig soll es im März des kommenden Jahres werden, rund ein Jahr nach Baubeginn.

Neuer Bauhof auf dem Gelände der alten Kläranlage bei Binswangen

Der Neubau mit einer Grundfläche von 1300 Quadratmetern, einer freitragenden Deckenkonstruktion in Holzbauweise von 15 Metern Spannweite, mit Lagerhalle, Waschhalle, Büroräumen mit Nasszelle und einem Raum für die Binswanger Jugend wird auf dem Gelände der alten Binswanger Kläranlage errichtet.

Das Areal befindet sich einige hundert Meter außerhalb des Dorfs an der Dillinger Straße und hatte bereits mehrere Funktionen. Nach dem Abriss der Abwasserreinigungsanlage wurde dort eine Jugendhütte eingerichtet. Seit mehreren Jahren feiern diese allerdings nicht mehr dort, sondern im ehemaligen VR-Bank-Gebäude an der Hauptstraße.

Neuer Bauhof außerhalb ersetzt Stadel in Binswangen

Zimmerermeister Michael Seitz wurde zum Festakt von fünf seiner Zimmererkollegen begleitet. Sie positionierten sich auf dem Giebelgerüst unterhalb des Hebauf-Baums zum traditionellen Richtspruch. Bei der anschließenden Feier im Rohbau zollten die Gäste allen Mitwirkenden am Bau Respekt für ihre Arbeit, vor allem Bürgermeister Anton Winkler und seine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat Binswangen, die das Projekt ins Rollen gebracht haben. Denn mit dem alten Bauhofstadel, der sich direkt im Dorf befindet, seien die zahlreichen Aufgaben für die Bauhofmitarbeiter nicht mehr zeitgemäß zu bewältigen.