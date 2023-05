Die Binswanger Mädchen und Jungs wollen wissen, was Sache ist

Plus Jugendliche präsentieren die Themen, die ihnen im Nachgang der Jungbürgerversammlung wichtig sind. Der Gemeinderat zeigt sich offen und gibt Tipps, beispielsweise für einen Partyplatz.

Wie ist der Stand? Wann bekommt der Stützpunkt die versprochenen Räume auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage? Das sind die Fragen, die den Binswanger Jugendlichen auf den Nägeln brennt. 77 gelbe Punkte kleben rund um den entsprechenden großen, roten Punkt, der dieses Anliegen symbolisiert, als die Jugendlichen die von ihnen bewerteten Ergebnisse der ersten Jungbürgerversammlung vorstellen.

Wie an dem Abend zu sehen ist, haben die jungen Leute ihre Räume im Erdgeschoss des ehemaligen Bankgebäudes entsprechend eingerichtet, und Bürgermeister Anton Winkler erklärt, dass die Übergangslösung gut funktioniere. Doch müssten sie sich in der Ortsmitte mehr einschränken, als es außerhalb des Orts notwendig wäre, berichten sie.