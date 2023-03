Binswangen

vor 34 Min.

Die Gemeinde Binswangen bezuschusst Photovoltaikanlagen

In Binswangen soll es auch einen Zuschuss für Balkonkraftwerke geben.

Plus Wer in der Gemeinde auf Sonnenstrom setzt, wird belohnt. Dafür gibt es maximal 500 Euro. Doch es gibt auch eine Forderung an die Kommune selbst.

Von Brigitte Bunk

Binswanger, die künftig im Gemeindegebiet eine Solar- oder Photovoltaikanlage oder ein Balkonkraftwerk einbauen, bekommen nach Vorlage der Rechnung einen Zuschuss von 25 Prozent des Kaufpreises von der Gemeinde, maximal 500 Euro. Mit 9:3 Stimmen erfolgte der Beschluss in der jüngsten Sitzung des Binswanger Gemeinderates. Zweiter Bürgermeister Walter Stallauer hätte den Betrag auf 300 Euro festgesetzt. Das wäre das Doppelte des bisherigen Zuschusses für die Planung zum Einbau einer Solaranlage. Der galt seit 1999, allerdings beantragte seit Jahren keiner mehr die 150 Euro, erklärte Winkler.

