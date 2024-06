Binswangen

"Digitalpioniere" von Miecom feiern in Binswangen ihre Erfolgsgeschichte

Sie stießen auf den Neubau und die 15-jährige Erfolgsgeschichte der Firma Miecom in Binswangen an: (von links) Landrat Markus Müller, Stefanie und Tobias Mießl, Digitalminister Fabian Mehring und Bürgermeister Anton Winkler.

Plus Tobias Mießl hat aus einem Ein-Mann-Unternehmen eine Firmengruppe mit knapp 30 Mitarbeitern gemacht. Zur Einweihung des Neubaus gratuliert auch der Digitalminister.

Von Berthold Veh

Das Spiel von Sonne und Wolken taucht den Neubau der Firma Miecom am Donnerstagnachmittag in ein besonderes Licht. Die Holzfassade des modernen Gebäudes an der Binswanger Umgehung wirkt so noch markanter. Daneben steht ein Festzelt. Geschäftsführer Tobias Mießl erwartet Gäste. Gefeiert wird nicht nur das neue Gebäude, sondern auch die 15-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das in der Region Glasfasernetze aufbaut. 60 Kommunen hat die Miecom Netzservice bereits mit Breitband versorgt. Menschen in rund 40.000 Haushalten in der Region können so schnell im Netz surfen.

Die "Politiker-Dichte" bei diesem Festakt ist ungewöhnlich hoch. Neben Digitalminister Fabian Mehring (FW), Landtagsabgeordnetem Manuel Knoll ( CSU) und Landrat Markus Müller feiern auch die Bürgermeister Anton Winkler, Willy Lehmeier, Hans Kaltner, Simon Peter, Johannes Ebermayer und Christian Weber mit der Firma Miecom, zu der auch die Unternehmen NKB (Netz und Kabelbau) und Mic-DSL (Vermarktung) gehören. Die Unternehmergeschichte des heute 44-jährigen Tobias Mießl, der mit seiner Frau Stefanie die Geschäfte führt, ist in der Tat spektakulär. "Der Startschuss kam aus der Not heraus", berichtet der Mann, der in Reatshofen aufgewachsen ist. "Als wir nach Binswangen kamen, gab es dort keine vernünftige Internetverbindung", erinnert sich Mießl. Der Unternehmer schritt selbst zur Tat und stellte über eine Richtfunkantenne von Wertingen aus eine Internetverbindung her.

