Ein Binswanger Konzert, das in Erinnerung bleibt

Ein unvergessliches Konzert des Gesangverein Binswangen erlebten die Besucher und Besucherinnen in der Alten Synagoge Binswangen. Großer Andrang herrschte, als der Gesangverein Binswangen zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen hatte.

Bereits kurz nach Einlass füllte sich der historische Raum bis zum letzten Platz, und auch alle Stehplätze waren heiß begehrt. Unter der Leitung von Annette Sailer entführten der gemischte Chor, das Frauenensemble und das Männerensemble das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm aus besinnlichen Klängen und schwungvollen Rhythmen. Während das Frauenensemble mit zarten, gefühlvollen Liedern die Herzen der Zuhörer und Zuhörerinnen berührte, setzte das Männerensemble energiegeladene Akzente.

Der gemischter Binswanger Chor verabschiedet sich mit weltbekannten Klassikern

Für die klangvolle Begleitung am Klavier sorgte Uli Weber, dessen virtuoses Spiel die Darbietungen eindrucksvoll abrundete. Die Klarischnättra, unter der Leitung von Franziska Proschek-Rigel, setzten mit ihren traditionellen Klängen ebenfalls stimmungsvolle Akzente und bereicherten das Konzert um eine weitere Facette. Der gemischte Chor verabschiedete sich mit dem weltbekannten „All I Want For Christmas Is You“. Der lebhafte Klassiker, bei dem das Publikum förmlich mitgerissen wurde, trieb die festliche Atmosphäre auf die Spitze. Die Zuschauer honorierten die Leistungen aller Mitwirkenden mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen. Der Abend voller Harmonie, Freude und Weihnachtszauber wird noch lange in Erinnerung bleiben. Der Gesangverein Binswangen bedankte sich bei seinem Publikum und wünschte einen guten Start ins neue Jahr. In dem dürfen sich Musikliebhaber bereits auf das nächste Konzert am Sonntag, 27. April, freuen. (AZ)