Binswangen/Gundelfingen

vor 32 Min.

Macher und Musiker: Ein Gundelfinger startet in Binswangen durch

Plus Einen Dirigenten zu finden ist heute gar nicht leicht. Der Banzger Blosn ist das gelungen. Mit dem 24-jährigen Johannes Hauf ist sie fündig geworden.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Immer mittwochs fährt Johannes Hauf knapp 30 Kilometer von Gundelfingen nach Binswangen – und die gleiche Strecke später am Abend wieder zurück. Sein Ziel ist das Schillinghaus, in dem der örtliche Musikverein sitzt und probt. Die Binswanger Banzger Blosn, eine Kapelle mit etwa 30 Musikantinnen und Musikanten, hat extra für Hauf ihre Proben vom Freitag auf den Mittwoch gelegt – für ihn als ihren neuen Dirigenten.

Diese Aufgabe hat der 24-Jährige Anfang Dezember übernommen, ist also noch recht frisch dabei. Nicht etwa aus Langeweile, denn eigentlich hat Johannes Hauf genug um die Ohren. Immerhin ist er bereits stellvertretender Dirigent bei der Stadtkapelle Gundelfingen – wo er seine musikalischen Anfänge genommen hat –, Aushilfsschlagzeuger bei der Profikapelle "Alpenblech", hat seine eigene Gruppe "Brenzblech" gegründet – und pielt Fußball beim FCG. Jetzt auch noch Binswangen. Da ist er dankbar, dass die Banzger ihm mit dem Mittwoch entgegenkommen – einem der wenigen Abende in der Woche, an denen er noch nicht verplant war. Bisher. "Zum Glück unterstützt mich meine Freundin und ist sehr kooperativ", ergänzt Johannes Hauf.

