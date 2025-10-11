Musik als Brücke – Schüler lassen die Synagoge erklingen

Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Wertingen durften in einem schulübergreifenden Musikprojekt zusammen mit Lauinger Gymnasiasten in die Welt der Klezmer-Musik eintauchen. Die Begegnung mit der jüdischen Musiktradition wurde dabei nicht nur als musikalisches, sondern auch als kulturelles Erlebnis erfahrbar. Am Projekttag vermittelten die Dozentinnen und Dozenten den Jugendlichen immer wieder Eindrücke jüdischer Kultur und verbanden die einzelnen Musiker zu einem Werkstattensemble. Als Krönung der Probenarbeit fand das Abschlusskonzert in der historischen Synagoge in Binswangen statt.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wurde dabei in diesem Gebäude wieder eine Schabbat-Feier mit der Entzündung der Schabbatkerzen sowie Anschneiden des Beches, einem gezuckerten Hefezopf, begangen – ein Moment, der von allen Anwesenden als bewegend und bedeutsam empfunden wurde. Die Schülerinnen und Schüler traten mit großer Hingabe auf: Neben Ensemblebeiträgen erklangen Soli aus den eigenen Reihen, die mit viel Applaus bedacht wurden. Immer wieder wechselten sich die Jugendlichen mit dem Ensemble Feygele ab, das die Klezmer-Tradition lebendig werden ließ. Zudem bereicherte ein Rundtanz, bei welchem alle Anwesenden im Publikum sowie Musikerinnen und Musiker eingeladen waren mitzutanzen das abwechslungsreiche Programm.

„Es war, als ob die alten Mauern wieder zu sprechen begännen“, fasste eine Lehrkraft die Stimmung zusammen. Viele der Schülerinnen und Schüler erlebten an diesem Tag, wie Musik Brücken schlagen und Menschen über Kulturen und Generationen hinweg verbinden kann. Das Projekt, das durch die Kooperation beider Gymnasien möglich wurde, verdeutlichte eindrücklich, wie wertvoll interkulturelles Lernen ist. Am Ende waren sich alle einig: Dieses gemeinsame Eintauchen in die Welt der Klezmer-Musik hat Spuren hinterlassen – musikalisch, kulturell und menschlich.

