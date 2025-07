Weltmusik in Binswangen

Unter dem Motto „Wir machen Weltmusik“ stellten die Kinder der musikalischen Früherziehung und der Blockflöten vom Musikverein Binswangen e. V. unter der Leitung von Erika Heindel heuer ihr Jahreskonzert. Mit dem Lied „Erde ist mein Körper, Wasser ist mein Blut" zogen die Kinder in den Konzertraum der Binswanger Synagoge ein. Dort boten sie den Besuchern ein vielfältiges Programm mit Liedern aus aller Welt.

Von „Hei! Griaß di Gott Ländle" über „Summ, summ, summ" bis hin zum „Lakota CourtinSong" und „Bella Bimba“. Der Song „Fünf Erdteile" wurde von wuchtigen Schlägen der Trommeln und der Xylophone begleitet. Musikalisch waren somit viele Teile der Welt vertreten.

Zum Schluss trugen Ellena, Dora und Katharina noch ein Gedicht Namens „Zusammenhalten“ vor. Ihr Wunsch, eingebettet in eine Bodypercussion, war: "Eine bunte Welt, die zusammenhält, wünschen wir uns". Ein gelungenes Konzert, welches von Vorstand Roland Wagner moderiert wurde und allen Akteuren und Zuschauern große Freude bereitet hat. Der Erlös der Konzertspenden wurde an den Freundeskreis Sunganani, der eine gehörlose Schule für Aidsweisen in Malawi unterstützt, übergeben.

